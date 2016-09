Nick 09:35 bis 09:55 Trickserie Cosmo und Wanda Crocker Schocker / Cosmo Superheld USA, CDN 2009 Merken Timmy atmet auf: Sein nerviger Lehrer und passionierter Elfenjäger Mister Crocker lässt sich therapieren. Fortan glaubt er dank einer speziellen Hypnose nicht mehr an die Existenz von helfenden Elfen. Allerdings währt die Freude nur kurz. Timmy und seine Zauberpaten Cosmo und Wanda stellen bestürzt fest, dass die Energie, die Crocker bei der Elfenjagd aufwendet, die einzige Energiequelle der gesamten Elfenwelt ist. Nun ist es an Timmy und seinen helfenden Elfen, Crocker den Glauben an Elfen zurückzugeben. Timmy und Wanda sind von Cosmos' ständigen Albernheiten genervt und bitten ihn, sich zu verziehen. Aufgrund eines Missverständnisses wird er in Dimmsdale als neuer Superheld gefeiert. Doch die Begeisterung der Bevölkerung währt nur kurz: Schon bald wird Cosmo von Chefreporter Jeff, dem Schwätzer, als Super-Null bezeichnet. Cosmos' Selbstwertgefühl ist auf dem Tiefpunkt, bis Timmy schließlich eine zündende Idee hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Drehbuch: William Schifrin Musik: Guy Moon Altersempfehlung: ab 6

