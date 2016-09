Sky Atlantic HD 21:30 bis 22:00 Comedyserie Dice Hau auf die Kacke, Mann! USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dice (Andrew Dice Clay) lädt einige alte Kumpels zu einem großen Boxkampf nach Las Vegas ein. Bobby (Michael Rapaport), einst ein notorischer Schnorrer, ist mittlerweile wohlhabend und schmeißt mit seineem Geld nur so um sich, spendiert allen neue Anzüge. Dice leht als einziger ab und legt sich mit seinem neureichen Freund an. - Halb-autobiografische Comedyserie mit Skandal-Komiker Andrew "Dice" Clay, der sich bei einem Comeback-Versuch in Las Vegas selbst spielt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Andrew Dice Clay (Andrew Dice Clay) Kevin Corrigan (Milkshake) Natasha Leggero (Carmen) Michael Rapaport (Bobby the Mooch) Originaltitel: Dice Regie: Jay Karas Drehbuch: Scot Armstrong, Brian Gatewood, Alessandro Tanaka Musik: Steve Marion Altersempfehlung: ab 12