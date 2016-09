Sky Atlantic HD 20:30 bis 21:00 Comedyserie Dice Zurück auf den Strip USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei Dice (Andrew Dice Clay) und seiner Freundin Carmen (Natasha Leggero) herrscht Ebbe in der Kasse. Umso mehr freut es Dice, dass ihm sein Manager endlich ein Treffen im "Tangiers"-Casino organisiert hat, wo er auftreten könnte. Problematisch ist allerdings, dass der Gesprächstermin frühmorgens um 7.30 Uhr angesetzt ist. Um diese Uhrzeit geht Dice normalerweise erst schlafen. Klar, dass ein Desaster bevorsteht. - Halb-autobiografische Comedyserie mit Skandal-Komiker Andrew "Dice" Clay, der sich bei einem Comeback-Versuch in Las Vegas selbst spielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Dice Clay (Andrew Dice Clay) Kevin Corrigan (Milkshake) Natasha Leggero (Carmen) Lorraine Bracco (Toni) Brad Morris (Brett) Chris Williams (Marvin) Originaltitel: Dice Regie: Scot Armstrong Drehbuch: Scot Armstrong Musik: Steve Marion Altersempfehlung: ab 12