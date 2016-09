Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Das Camp F, CDN 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Agent XIII (Stuart Townsend) versucht nach dem Verlust seiner Erinnerung immer noch dem Geheimnis seiner Identität auf die Spur zu kommen: Er folgt den Spuren bis zu einem paramilitärischen Trainingscamp im Nordwest-Pazifik namens "Bitterroot". Für welche geheime Mission wurde er hier ausgebildet? Bei seinen Nachforschungen legt er sich mit Camp-Leiter Rech an. Um sein Ziel zu erreichen, muss XIII das Trainingsprogramm überleben und darf nicht als Spion auffliegen. Doch dafür muss er einen tödlichen Preis zahlen. - Die mitreißende Serien-Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics über einen Agenten ohne Gedächtnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII / XIII.2) Aisha Tyler (Jones) Virginie Ledoyen (Irina) Greg Bryk (Amos) Ted Atherton (Wally Sheridan) Paulino Nunes (Frank Giordino) Stephen McHattie (President Carrington) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Duane Clark Drehbuch: Pamela Davis, Philippe Lyon, Jean Van Hamme, William Vance Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 16