Sky Atlantic HD 12:55 bis 13:55 Serien Treme Knock with Me, Rock with Me USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Erst zerstörte Hurrikan Katrina die Stadt, dann kehrten die Einheimischen zurück, während die Kriminalität zu wuchern begann. Zwei Jahre nach der Katastrophe kommt endlich das Geld, um New Orleans wieder aufzubauen. Dennnoch funktioniert in der Stadt so gut wie nichts: weder die Verwaltung, noch Polizei oder Justiz. Trotzdem versuchen die Bewohner alles, um dem Gemeinsinn wieder zum Sieg zu verhelfen. - Start der dritten Staffel der preisgekrönten Serie über die Bewohner von New Orleans, von den "The Wire"-Machern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khandi Alexander (Ladonna Batiste-Williams) Lucia Micarelli (Annie) Clarke Peters (Albert Lambreaux) Wendell Pierce (Antoine Batiste) Rob Brown (Delmond Lambreaux) Kim Dickens (Janette Desautel) Michiel Huisman (Sonny) Originaltitel: Treme Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: David Simon, Eric Overmyer