Sky Atlantic HD 07:00 bis 07:55 Serien Carnivale Suche nach Wahrheit USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit einer Woche sucht Ben (Nick Stahl) die Gegend um Ingram nach Hinweisen auf Henry Scudder ab. Dann entdeckt er ein Camp, in dem zerstückelte Schaufensterpuppen und magische Utensilien verstreut liegen. Unterdessen lässt Justin (Clancy Brown) den gelähmten Reverend Balthus (Ralph Waite) in sein Haus bringen. Dort beginnt Justin, seinen ehemaligen Mentor psychisch zu foltern. - Faszinierende, mehrfach preisgekrönte Mysteryserie um einen mystischen Kampf zwischen Gut und Böse im Amerika der 30er-Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brian Turk (Gabriel) Nick Stahl (Ben Hawkins) Clancy Brown (Brother Justin Crowe) Amy Madigan (Iris Crowe) Michael J. Anderson (Samson) Tim DeKay (Clayton Jones) Clea DuVall (Sofie) Originaltitel: Carnivale Regie: Rodrigo García Drehbuch: Daniel Knauf, John J. McLaughlin Musik: Jeff Beal

