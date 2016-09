ARD alpha 20:15 bis 21:00 Diskussion alpha-Forum: Max Emanuel Cencic D 2014 2016-09-22 13:00 16:9 Merken Der vielfach ausgezeichnete Countertenor Max Emanuel Cencic, ein früherer Wiener Sängerknabe, hat sich der Barockoper verschrieben. Er geht erfolgreich auf "Schatzsuche" in die Archive und hat sich auch als Produzent einen Namen gemacht. Der vielfach ausgezeichnete Countertenor Max Emanuel Cencic, ein früherer Wiener Sängerknabe, hat sich der Barockoper verschrieben. Er geht erfolgreich auf "Schatzsuche" in die Archive und hat sich auch als Produzent einen Namen gemacht. "Ich stehe jedenfalls dafür ein, dass die Menschen erkennen: Der Countertenor ist genauso ein Gesangsfach wie ein Tenor oder ein Sopran und es gibt dabei gute Sänger und schlechte Sänger, wie überall sonst auch. Ich möchte jedenfalls, dass ich nach diesen Kriterien beurteilt werde und nicht aufgrund irgendeiner Exotik." Max Emanuel Cencic In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jürgen Seeger Gäste: Gäste: Max Emanuel Cencic (Counter-Tenor) Originaltitel: alpha-Forum