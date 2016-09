ARD alpha 13:00 bis 13:45 Diskussion alpha-Forum: Philipp Vandenberg D 2015 16:9 Live TV Merken Philipp Vandenberg ist Sachbuch- und Krimiautor, bereits sein erstes Buch, "Der Fluch der Pharaonen", wurde ein Welterfolg. Seine Sachbücher und Krimis mit archäologischem und historischem Hintergrund wurden in über 30 Sprachen übersetzt. Philipp Vandenberg ist Sachbuch- und Krimiautor, bereits sein erstes Buch, "Der Fluch der Pharaonen", wurde ein Welterfolg. Seine Sachbücher und Krimis mit archäologischem und historischem Hintergrund wurden in über 30 Sprachen übersetzt. "Es war einfach das rechte Buch zur rechten Zeit. Ich in meiner Naivität habe damals halt einfach das Buch geschrieben, von dem ich fasziniert und begeistert war. Das begann mit einem Einspalter unter 'Vermischtes' in der 'Süddeutschen Zeitung': Walter B. Emery, ein britischer Archäologe, starb in dem Augenblick, als er aus dem Wüstensand eine Osiris-Statue zog. Der letzte Satz in diesem Einspalter - ein Schlüsselsatz in meinem Leben - lautete: 'Damit erhalten Gerüchte neue Nahrung, dass es einen Fluch der Pharaonen gibt.' Ich war damals Journalist bei der "Quick" und schrieb für diese Illustrierte schöne Titelgeschichten, und zwar zu aller Zufriedenheit und auch zu meiner, denn ich verdiente damit auch wirklich gutes Geld." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Susanne Zimmer Gäste: Gäste: Philipp Vandenberg (Schriftsteller) Originaltitel: alpha-Forum