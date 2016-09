ARD alpha 09:30 bis 10:00 Diskussion alpha-Campus TALKS Claudia Kemfert (Energie-Ökonomin) und Christoph Meinel (Hasso-Plattner-Institut) D 2016 2016-09-24 15:00 16:9 Live TV Merken In "Campus Talks" bringen Wissenschaftler ihre Forschung auf den Punkt. Jeder Teilnehmer hat 13 Minuten Zeit. Erlaubt sind weder PowerPoint noch Manuskript. Die freie Rede zählt! Diesmal verrät uns die Energie-Ökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, dass eine kluge Energiewende nicht teuer sein muss. Und der Informatiker Christoph Meinel vom Hasso-Plattner- Institut Potsdam beweist, dass "Big Data" längst zu unserem Alltag gehört. Kennen Sie Spitzenforscher, die in der Lage sind, ihren Forschungsgegenstand einem Laien in einem kurzen Vortrag spannend und lebendig zu erklären? Nein? Wir schon! "Campus Talks" übersetzt neue Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung in eine Sprache, die auch Fachunkundige verstehen können. Das ist anregend und unterhaltsam, aber es ist vor allem eine unverzichtbare Aufgabe der Wissenschaft in einer demokratischen Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Claudia Kemfert (Energie-Ökonomin), Christoph Meinel (Hasso-Plattner-Institut) Originaltitel: alpha-Campus TALKS

