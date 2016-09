KI.KA 20:35 bis 21:00 Show Checkpoint D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Bombenentschärfer müssen Charlaine und David zeigen, wie gut ihr Zeitgefühl ist. Ein Sprengsatz explodiert, wenn sie zum falschen Zeitpunkt das entscheidende Kabel durchschneiden. Montageschaum aus der Dose wird beim Hausbau als Dämmstoff eingesetzt. Tommy und das Testteam bauen damit aber ganz andere Dinge: eine Brücke, über die Leopold laufen soll und ein Boot, mit dem das Testteam über einen See paddeln will. Außerdem testet das Checkpoint-Team, ob sich mithilfe eines zum Solarkocher umgebauten Regenschirms Spiegeleier braten lassen und wie laut ein "Elefant im Porzellanladen" wirklich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Checkpoint Regie: Salim Butt, Jonas Lang, Lothar Brus