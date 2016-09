KI.KA 17:35 bis 18:00 Trickserie Tashi Videospiele & Piratensteuer / Graf Ling & die Mombies AUS 2014 2016-09-22 11:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Videospiele & Piratensteuer: Graf Ling taucht wie jedes Jahr in Tashis Dorf auf, um den Bewohnern alle Wertsachen abzunehmen die gefürchtete Piratensteuer. Im Gegenzug verschonen die Piraten das Dorf vor Plünderungen. Aber dieses Jahr haben sie die Rechnung ohne Tashi gemacht. Der sieht nicht ein, warum alle weiter Schutzgeld zahlen sollen. Und als dann auch noch Jack zusammen mit der erpressten Steuer an Bord des Flug-Piratenschiffes gehievt wird, ist es endgültig an der Zeit, sich zu wehren. Graf Ling & die Mombies: Tashi und Jack entdecken hinter einem Wasserfall eine Höhle. Aber die Höhle ist voller Schriftzeichen und Sarkophage. Als die beiden Schatzsucher ein uraltes Navigationsgerät von seinem Platz entfernen, haben sie die Ruhe der Mombies gestört, die nicht ohne ihren Quadranten sein wollen. Sie verfolgen Tashi und Jack bis ins Dorf. Da tritt Graf Ling auf den Plan und verspricht gegen entsprechende Bezahlung, die Dorfbewohner vor den taumelnden Wiedergängern zu schützen. Aber damit geht das Chaos erst richtig los. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lotus: Mareike Fell (Tashi) Sprecher: Henning Nöhren (Jack) Mareike Fell (Lotus) Ingrid van Bergen (Ömchen) Anja Topf (Baba Jaga) Peter Weiß (Meister Dao) Matthias Klimsa (Graf Ling) Originaltitel: Tashi Regie: Noel Cleary, Marc Wasik Drehbuch: Cleon Prineas, Giula Sandler, Sam Meikle, Alexa Moses, Zoe Harrington, David Evans, Charlotte Hamlyn