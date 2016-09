KI.KA 15:45 bis 16:10 Kinderserie H2O Abenteuer Meerjungfrau Erinnerungslücken F, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Erinnerungslücken: Nach einem Tag, an dem alles schiefgegangen ist, wünscht sich Cleo, sie könnte die ganze Meerjungfrauensache vergessen und wieder leben wie früher. Der Wunsch geht in Erfüllung. Ein magischer Steinkreis im Meer hat ihn erfüllt, aber auf sehr eigene Art. So ist Cleo zwar noch Meerjungfrau, aber sie erinnert sich nicht mehr daran. Emma und Rikki haben gut damit zu tun, die unwissende Cleo vor Wasser zu schützen und einen Ausweg zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: H2O: Mermaid Adventures Regie: Tian Xiao Zhang Drehbuch: Delphine Dubos, Franck Soullard, Hadrien Soulez Larivière