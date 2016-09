KI.KA 13:35 bis 13:40 Comedyserie Livespiel Lenni gegen die Dunkelheit N 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Lenni gegen die Dunkelheit: In der heutigen Folge werden Schmolke und Klawinski Zeuge eines der größten Unwetter, das jemals über Neustadt hinweg gezogen ist. In Lennis Haus ist der Strom ausgefallen und es ist stockdunkel. Eigentlich wollte Lenni mit Sarah zusammen für Mathe büffeln, nun muss er es irgendwie schaffen, seine Angst zu überwinden und in den Keller gehen, wo sich der Sicherungskasten befindet. Eine knallharte Aufgabe, schließlich möchte er vor Sarah so heldenhaft wirken wie möglich! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Lund (Kommentator Schmolke) Asbjørn Myhre (Kommentator Klawinski) Alva Ler Nilsen (Sarah) Jonas Tidemann (Lenni) Originaltitel: Kampen Regie: Martin Lund Drehbuch: Espen Aukan, Martin Lund, Jan Trygve Røyneland, Thorkild Schrumpf Kamera: Morten Halfstad Forsberg Musik: Stein Johan Grieg Halvorsen, Øyvind Mathiesen, Eyvind Andreas Skeie