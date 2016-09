KI.KA 11:15 bis 11:40 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 31 Der Geist des Schwarzen Waldes NL, D, I, CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Geist des Schwarzen Waldes: Mia und Mario wollen mit dem Verkauf von selbst gebackenem Apfelkuchen Geld für Renzo eintreiben. In Centopia indessen sind die Pfeffersuppenvorräte aufgebraucht, und alle warten auf Mia. Sie bringt ein Orakel mit, das die Elfen in den Schwarzen Wald führt, wo die letzten Pfefferpflanzen wachsen. König Raynor warnt sie vor diesem Ort. Ein Gespenst soll dort sein Unwesen treiben. Doch davon lassen sich Mia, Yuko, Mo und Onchao nicht beeindrucken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rosabell Laurenti Sellers (Mia) Sprecher: Marie-Christin Morgenstern (Mia) Originaltitel: Mia and Me Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Jens-Christian Seele, Herbert Gehr, Marc Meyer Musik: Gerd Kaeding, Titellied: Linus de Paoli gesungen von Luzie Hahn