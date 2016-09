KI.KA 09:20 bis 09:40 Trickserie Percys Drachenbande Percy und der Zahndieb / Sissibelles Luftballonparadies B 2012 2016-10-11 09:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Percy und der Zahndieb: Percy ist letzte Nacht einer seiner Milchzähne ausgefallen. Jetzt macht er sich Sorgen, dass auch seine anderen Zähne ausfallen und keine neuen nachwachsen werden. Frau Eule versucht ihn zu beruhigen. Sie erzählt die Geschichte von einem Ritter, der sich einst vor einem finsteren Zahndieb fürchtete. Flap-Flap ist sich sicher, dass es diesen Zahndieb nicht geben kann und Nuts hinter den spukigen Geräuschen in der Burg steckt. Als sie dann aber ausgefallene Zähne finden und Nuts versichert, dass er nichts damit zu tun hat, wird allen ganz bange. Dann hören sie plötzlich merkwürdige Geräusche aus Alabas Werkstatt. Störte traut sich mutig herein, kehrt aber ganz verängstigt zu seinen Freunden zurück. Er ist sich sicher, dass er gerade dem Zahndieb begegnet ist. Sissibelles Luftballonparadies: In der Schule ist Basteltag und jeder bastelt das, was er am liebsten mag. Störte klebt eine Piraten-flagge, Flap-Flap eine Fledermaus, Percy einen Drachen und Sissibelle ein Feenschloss aus unzäh-ligen Fetzen rosa Papier. Das erinnert Frau Eule an die Geschichte einer Fee, die ihrer eigenen Maßlosigkeit zum Opfer fällt. Prinz Herzblatt fordert seine Untertanen auf, ihre Häuser hübsch herzurichten. Das schönste Haus bekommt einen Preis. Flap-Flap, Percy und Störte möchten Sissibelle helfen, aber Sissibelle ist sich sicher, dass ihre Zauberei ausreicht. Leider gerät ein Ballonzauberspruch außer Kontrolle und immer mehr und mehr Ballons entstehen in ihrem Schloss. Zu allem Überfluss hat sich Percy auch noch in einem Ballon verfangen und kann nur mit Schnipps Hilfe gerettet werden. Das reicht. Die Ballons bringen Sissibelle und ihre Freunde nur in Gefahr. Außerdem ist ihr puscheliges Schloss schon gar nicht mehr zu sehen. Doch Sissibelle gibt die Hoffnung auf den Preis nicht auf. Gemeinsam mit ihren Freunden lässt sie die meisten Ballons platzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Oliver Szerkus (Percy) Zalina Sanchez (Sissibelle) Max Asmus (Störte) Sarah Kunze (Flip-Flap) Sebastian Schulz (Schnipp) Heide Domanowski (Frau Eule) Originaltitel: Percy's Tiger Tales Regie: Federico Milella Drehbuch: Myles McLeod, Jonathan Trueman, Steve Middleton Musik: Yves Barbieux

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 248 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 104 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 48 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 43 Min.