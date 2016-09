KI.KA 07:25 bis 07:50 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In den Lach- und Sachgeschichten geht es heute um Milch. In zwei Beiträgen wird gezeigt, wie Kühe gemolken werden und wie schließlich die Milch in die Flasche kommt. Anke Lepanke führt einen Zaubertrick vor, der auch etwas mit Milch zu tun hat. Körperklaus und die Wackeldackel singen das Lied vom "Milkshake". Und Tanja und André zeigen Knolle, welche Lebensmittel aus Milch gemacht werden. Zum Schluss muss Knolle noch eine knifflige Frage beantworten. Ob er herausfindet, welches der Lebensmittel nicht aus Milch ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

