Dokumentation Entmündigt Wenn Betreuung zum Albtraum wird D 2012 Frau M. kann es nicht fassen: Die wohlhabende Bonner Beamtenwitwe wurde von ihre jüngste Tochter entmündigt - gegen ihren und den Willen ihrer anderen Töchter. Der Film nimmt die Praxis des Betreuungsrechts unter die Lupe und begleitet einige Betroffene über einen längeren Zeitraum. Die Erfahrungen, die sie machen müssen, sprechen für eine ernstliche Überprüfung des Betreuungsrechts. Seit ihrer Entmündigung entscheidet ein vom Gericht bestellter Betreuer über Frau M's Vermögen. Seit gut 20 Jahren spricht man zwar nicht mehr von Entmündigung, sondern von Betreuung, aber das Ergebnis ist oft das gleiche. Die per Gericht verordnete Betreuung reicht von leichten rechtlichen Einschränkungen bis hin zur faktischen Entmündigung. Und wer sich einmal im Netz des Betreuungssystems verfangen hat, kann sich nur schwer daraus wieder befreien. So kritisiert der Jurist Professor Volker Thieler, dass mit dem Betreuungsrecht stärker in die Freiheitsrechte des einzelnen eingegriffen werde als bei Strafgefangenen. Seit Einführung des Gesetzes 1992 hat sich die Zahl der Betreuten verdreifacht; 1,3 Millionen Menschen stehen derzeit unter rechtlicher Betreuung. Und viele von ihnen zu Unrecht, meinen Experten. Altenheime und Krankenhäuser drängen auf Betreuungen, damit sie rechtlich abgesichert sind, für Anwälte ist es ein lohnendes Geschäft, Angehörige verfolgen ihre eigenen Interessen. Originaltitel: Entmündigt