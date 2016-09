3sat 22:25 bis 23:55 Drama Die Zeit der Kraniche D, A 2010 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken In der Unteren Havelniederung, einem der letzten Vogelparadiese Deutschlands, lebt die zwölfjährige Lea allein mit ihrem Vater Lutz, einem leidenschaftlichen Umweltschützer. Leas Mutter hat beide kurz nach der Geburt verlassen - ein traumatischer Verlust, der bei Vater und Tochter nachwirkt. Auf einem ihrer Streifzüge durch die Wälder, auf dem sie die einfliegenden Kraniche beobachten wollen, finden Lutz und Lea ein Neugeborenes. Sie retten das Baby vor dem sicheren Erfrierungstod, und dieses Erlebnis erschüttert ihr gemeinsames Leben. Lea quält die eine, für sie existenzielle Frage: Warum lässt eine Mutter ihr Kind im Stich? Eines Nachts steht plötzlich eine verängstigte junge Frau vor der Tür - die Mutter des Kindes. Kann sie Leas Fragen beantworten? Zuflucht suchend, sichtlich in Not - und doch schuldig. Während in den angrenzenden Dörfern Ermittlungen aufgenommen werden, die unter der Bevölkerung Unruhe verbreiten, bricht in Leas Leben der alte Schmerz auf: Warum hat meine Mutter mich nicht gewollt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stella Kunkat (Lea Borchardt) Bernhard Schir (Lutz Borchardt) Floriane Daniel (Ines Schütt) Manfred Zapatka (Kommissar Jürgen Monhaupt) Alice Dwyer (Eva Schreiber) Wolfgang M. Bauer (Manfred Fuhrmann) Johann Hillmann (Anton Fuhrmann) Originaltitel: Die Zeit der Kraniche Regie: Josh Broecker Drehbuch: Silke Zertz Kamera: Eckhard Jansen Musik: Ulrich Reuter