3sat 18:30 bis 19:00 Magazin nano spezial: Auto ohne Zukunft? CH, A, D 2016 2016-09-22 Diesel-Gate und Software-Tricks: Die Sendung zeigt, wie sich die Autoindustrie in schwierigen Zeiten neu aufstellen will. Noch immer haben 50 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland einen Dieselmotor. Doch mittelfristig steht der Diesel vor dem Aus. Auf lange Sicht hilft der Umwelt nur ein Umstieg auf alternative Antriebstechnologien. Achillesferse bei der Elektromobilität ist weiterhin die Speicherung der Energie. Die Reichweite ist zu kurz. Das Aufladen dauert zu lange. Doch inzwischen tut sich einiges. Moderation: Kristina zur Mühlen Originaltitel: nano spezial