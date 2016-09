3sat 13:15 bis 14:00 Reportage Life's a Beach Traumstrände der Welt D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Das Rauschen der Wellen, das Lachen der Kinder, die Rufe der Möwen - nirgends fühlen sich jeden Sommer so viele Menschen so wohl wie hier: Der Strand ist die große Bühne unserer Urlaubsträume. ZDF-Reporter Gert Anhalt hat sich auf Strandsafari zu drei der bedeutendsten Küstenabschnitten des Planeten begeben und erlebt an drei verschiedenen Meeren den Frust und die Freuden - den geballten Ferienzauber der Strandurlauber. Sehnsuchtsort und Erholungslandschaft, Sportplatz und Sandkasten - manchmal mit einem guten Schuss Tollhaus. Und jedes Volk mit Zugang zum Meer hat seine Vorlieben und Bedürfnisse. Ob zum Sandburgbauen oder zum Beach-Hockey, als Ruhe- oder als Partyzone, zum Sonnenbaden oder für den morgendlichen Yoga-Kurs. Jede Kultur hat andere Erwartungen an den Strand und pflegt dort ihre besondere Lebensweise. So brausen viele Amerikaner am liebsten mit dem Auto bis an den Wellensaum. Die Deutschen verbarrikadieren sich mit ihrer Lektüre in den Strandkörben. In Israel fliegen den Sonnenhungrigen Tennisbälle um die Ohren. In Korea bringt der Essensbote das Grillfleisch bis zur Luftmatratze. In Australien gibt es sogar eine Bibliothek am Strand, in Brasilien sind Handtücher tabu. Zwischen Daytona Beach und Timmendorfer Strand begegnet ZDF-Autor Gert Anhalt Lebensrettern und Sportskanonen, Schatzsuchern und Sandarchitekten, Visionären, Gauklern, Maklern und Meerjungfrauen - und ganz normalen Familien, die nichts weiter suchen als Erholung und Entspannung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life's a Beach Kamera: Michael Garret, Jan Depken