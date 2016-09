Niederlande 1 22:05 bis 22:55 Sonstiges Tot elkaar Veroordeeld NL 2016 HDTV Merken Door de gedisciplineerde training van de cliënten is het gedrag van de honden al aanzienlijk verbeterd. Maar met nog maar twee trainingsweken te gaan, wordt de druk om de laatste puntjes op de i te zetten nog wel even opgevoerd. Want binnenkort moeten alle honden zo goed getraind zijn dat ze weer kans kunnen maken op een nieuwe baas. Jan wordt rondgeleid in de kliniek door Iljo (41) die de hazewindhond Diesel traint. Iljo is al vanaf zijn achtste zwaar drugsverslaafd. Hij heeft meer dan twintig jaar van zijn leven doorgebracht in de gevangenis. Omdat hij een hersenbeschadiging heeft, wordt hij op een speciale afdeling behandeld. Iljo functioneert het best in een heel gestructureerde omgeving. Wanneer die structuur er niet is, kan zijn gedrag heel onvoorspelbaar worden. Als de training heel onrustig van start gaat omdat de honden het gevecht van de vorige keer nog niet vergeten zijn, veroorzaakt dat meteen chaos in Iljo's hoofd. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jan Kooijman Originaltitel: Tot elkaar veroordeeld