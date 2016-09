Niederlande 1 20:30 bis 21:25 Sonstiges Tussen Kunst en Kitsch Museum Klok & Peel Asten NL 2016 HDTV Merken Vanuit Museum Klok en Peel in Asten een Romeinse gouden ring van 22 karaat, met daarin een oranje kornalijnsteen van een aantal eeuwen eerder. De huidige eigenaar kocht deze ring een jaar of tien geleden via een internetveiling en betaalde er ongeveer 1000 dollar voor. De ring past hem zelfs en hij draagt hem wel eens bij speciale gelegenheden. Expert Mieke Zilverberg vertelt hem wat de waarde is van zijn bijzondere sieraad. Verder een bijzondere achttiende-eeuwse Turkse veldfles. De grootmoeder van de huidige eigenaresse kwam uit Instanbul. Het zilver is prachtig bewerkt. Expert Jaap Polak vertelt dat dergelijke veldflessen destijds als statussymbool aan een muilezel of paard werden gehangen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Tussen kunst en kitsch Regie: Han Budding