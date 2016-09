Heimatkanal 12:25 bis 14:00 Komödie Dieser Mann gehört mir D 1950 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Landarzt Wilhelm Löhnefink hat genug vom Junggesellendasein. Seine Wirtin zeigt Interesse, doch für den Doktor ist sie nicht die Richtige. Der Apotheker schickt ihn zu seiner Nichte Gretl, die in einem Eheinstitut arbeitet. Gretl verliebt sich prompt selbst in Wilhelm. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Winnie Markus (Gretl) Heidemarie Hatheyer (Fita Busse) Gustav Fröhlich (Dr. Wilhelm Löhnefink) Gretl Schörg (Rita) Wilfried Seyferth (Apotheker) Albert Florath (Dr. Stichnot) Rudolf Platte (Karl Dewoka) Originaltitel: Dieser Mann gehört mir Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Carl Friedrich Lustig Kamera: Igor Oberberg Musik: Werner Eisbrenner Altersempfehlung: ab 12