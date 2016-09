Heimatkanal 11:30 bis 12:00 Krimiserie Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger Frau Fink lebt gefährlich D 1979 Stereo Merken Rosalie Frank, eine alleinstehende ältere Dame, wird erpresst: Ein Unbekannter droht, ihr Häuschen in die Luft zu sprengen. Fröschl vermutet in ihrem Neffen Heribert Flickinger den Übeltäter. Aber die dusselige Frau Fink untergräbt mit ihrer Schwatzhaftigkeit jede vernünftige Polizeiarbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beppo Brem (Franz Josef Wanninger) Maxl Graf (Kriminalkommissar Toni Fröschl) Claus Biederstaedt (Kriminalkommissar Heiner Kettwig) Herbert Fux (Ferdy Holzner) Diether Krebs (Heribert Flittinger) Else Quecke (Frau Fink) Wolf Ackva (Kriminaldirektor Wilhelm Steiner) Originaltitel: Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger Regie: Eberhard Hauff Drehbuch: Silvia M. Andragora Musik: Eugen Thomass