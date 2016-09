Niederlande 2 20:25 bis 21:15 Sonstiges Icarus De Wetenschapper NL 2016 HDTV Merken Zesdelige gefictionaliseerde documentairereeks waarin iedere aflevering een persoon centraal staat, die een prominente rol heeft gespeeld in de Nederlandse maatschappij en voor het oog van de natie gevallen is. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Icarus Regie: Merlijn Passier Drehbuch: Christian Sparborth