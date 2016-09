Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Castricum/Bakkum NL 2016 HDTV Merken Hij roeide in zijn eentje al een aantal oceanen over, maar dit najaar staat de volgende reis alweer op de agenda. Ralph Tuijn is avonturier tot in zijn diepste vezels. De Castricummer heeft twee boten bijna klaar om de oversteek te maken. Henk van Steeg is bij de tewaterlating van de eerste en vraagt Ralph wat hij met deze extreme missie hoopt te bereiken en welke offers hij brengt. In Over de Grens strijken we neer in San Vincenzo, Toscane. In het schilderachtige plaatsje mijmeren de vakantiegangers tijdens een spelletje Kezen over geloof, hoop en liefde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Kefah Allush, Bert van Leeuwen, Mirjam Bouwman, Hella Van der Wijst Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde