Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Castricum/Bakkum NL 2016 HDTV Merken We zijn op de camping in Bakkum. Annie Wassenaar is kampeerster van het eerste uur. Al sinds haar derde komt zij hier. Na de oorlog hielp zij mee met het opbouwen van deze bijzondere camping. Haar leven is ermee verbonden. Als in 1996 haar man overlijdt, blijft ze terugkeren naar hetzelfde plekje, hoe moeilijk dat soms ook is. Totdat weduwnaar Piet het verdriet over zijn overleden vrouw bij haar komt wegdrinken met een kopje koffie. Sindsdien groeit er een speciale band tussen hen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mirjam Bouwman, Bert van Leeuwen, Hella Van der Wijst, Henk van Steeg, Kefah Allush Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde