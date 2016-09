MGM 22:00 bis 23:40 Western Der Todesritt der glorreichen Sieben USA 1972 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Revolverheld Gunn (Lee Van Cleef) arbeitet als Marshal in einer Kleinstadt. Da wird seine Frau verschleppt. Gunn macht sich mit dem Reporter Noah und fünf verurteilten Schwerverbrechern auf den Weg, um dem Banditen das Handwerk zu legen. - Letzter Teil der Saga um die glorreichen Sieben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lee van Cleef (Chris Gunn) Stefanie Powers (Laurie Gunn) Michael Callan (Noah Forbes) Mariette Hartley (Arilla) Pedro Armendáriz jr. (Pepe Carral) Luke Askew (Skinner) William Lucking (Walt Drummond) Originaltitel: The Magnificent Seven Ride! Regie: George McCowan Drehbuch: Arthur Rowe Kamera: Fred J. Koenekamp Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12