Dokumentation Future Firepower Im Kampf gegen Rebellen GB 2013

Überraschungsangriffe, Sprengfallen und Bomben-Attentate: Wenn ein großes Kräfte-Ungleichgewicht zwischen zwei Parteien in einer militärischen Auseinandersetzung herrscht, spricht man von "asymmetrischer Kriegsführung". Dabei gibt es keine festen Fronten, der Feind agiert aus dem Hinterhalt und die Gefahr lauert überall. Da reguläre Streitkräfte ihre Überlegenheit in solchen Konflikten nur selten ausspielen können, hat im Pentagon seit einigen Jahren ein Umdenken stattgefunden. Statt auf großflächige Mobilmachung setzen die Experten im amerikanischen Verteidigungsministerium auf kleine, mobile Einheiten, deren Bewaffnung so konzipiert ist, dass möglichst keine Zivilis

Originaltitel: Future Firepower