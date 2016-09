Discovery Channel 15:15 bis 16:00 Dokumentation Revolverhelden - Legenden des Wilden Westens Tom Horn USA 2014 Stereo 16:9 Merken Im 19. Jahrhundert war das Gebiet westlich des Mississippi eine raue Gegend. "Revolverhelden - Legenden des Wilden Westens" enthüllt die wahren Begebenheiten hinter den berühmtesten Figuren der Westerngeschichte. Ob Billy the Kid, Rebell Jesse James, Scharfschütze Wild Bill Hickok, Sheriff Wyatt Earp oder Tom Horn, der vom Kriegsveteranen zum Mörder wurde: Die spannende historische Dokumentarserie macht die Männer zum Thema, die in einer wilden und harten Welt zu Ikonen wurden. Neben eindrucksvollen Bildern und authentischen Geschichtszeugnissen begleiten Expertenaussagen jede Folge des Sechsteilers. Unter den Mitwirkenden sind auch Drehbuchautor David Milch und Schauspieler In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gunslingers