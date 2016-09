Discovery Channel 10:55 bis 11:45 Dokumentation Die Kolonie - Überleben in einer zerstörten Welt Die Fremden USA 2010 Stereo 16:9 Merken Das Stromproblem ist endlich gelöst, und nun hat die Nahrungssuche absolute Priorität. Da die Gruppe nur mit Proviant für etwa sechs Tage ausgestattet ist, neigen sich die Vorräte langsam dem Ende zu. Den Kolonisten bleibt keine Wahl: Sie müssen auf die Jagd gehen. Künstler George will den Freiwilligen mit Hilfe eines improvisierten Schmiedeofens einige Speere anfertigen. Zwei alte Holzkisten sollen anschließend als Räucherkammer dienen, um das Fleisch haltbar zu machen. Während der Vorbereitungen tauchen im Camp zwei Fremde auf. Die Neuankömmlinge verhalten sich zwar friedlich, doch nach den Überfällen durch feindselige Plünderer, sind die Kolonisten misstrauisch geworden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Becka Adams (Herself) Jimmy Lee Jr. (Trader) Reno Ministrelli (Himself) Michael E. Sanders (Trader) Originaltitel: The Colony