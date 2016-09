Sky Sport 2 02:00 bis 04:00 Tennis Tennis: Wimbledon Milos Raonic (CDN) - Sam Querrey (USA), Viertelfinale Herren GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Sam-Querrey-Festspiele in Wimbledon gehen auch nach dem Achtelfinale weiter. Nachdem der US-Amerikaner in der dritten Runde zunächst den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic rauswarf, bezwang er im Achtelfinale den Franzosen Nicolas Mahut mit 6:4, 7:6 und 6:4. Damit steht der 28-jährige Kalifornier erstmals in seiner Karriere im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Dort wartet der an Position sechs gesetzte Kanadier Milos Raonic, dem zuletzt gegen den Belgier David Goffin nach 0:2-Satzrückstand doch noch der Turnaround gelang (4:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:4). Setzt Querrey den nächsten persönlichen Meilenstein? Kommentar: Simon Südel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie