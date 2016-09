Sky Sport 2 00:00 bis 02:00 Tennis Tennis: Wimbledon Andy Murray (GB) - Jo-Wilfried Tsonga (F), Viertelfinale Herren GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken 7:5, 6:1, 6:4, eine Stunde und 42 Minuten - mit Kumpel Nick Kyrgios machte Turnier-Favorit und Publikumsliebling Andy Murray kurzen Prozess. "Ich habe einen guten Job geliefert", so Murray, "solider Aufschlag, meine Chancen genutzt." So einfach geht das, aber im Viertelfinale gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga rechnet der Wimbledonsieger von 2013 mit einer härteren Aufgabe: "Ich weiß, dass Tsonga einer der besten Rasenspieler der Welt ist. Wenn er gut drauf ist und ich nicht zu meinem Spiel finde, dann werde ich verlieren." So wie Richard Gasquet, der im Achtelfinale gegen Tsonga nach 24 Minuten mit Rückenbeschwerden aufgeben musste. Kommentar: Roland Evers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie