3,86 km (2,4 Meilen) Schwimmen, 180,2 km (112 Meilen) Radfahren und ein Marathonlauf über 42,195 km (26,2 Meilen) - das sind die Eckdaten eines Ironman Triathlon-Wettkampfes. Der erste Wettbewerb über diese Langdistanz im Triathlon fand 1978 auf Hawaii statt. Am 17. Juli 2016 beim Langdistanz-Klassiker in der fränkischen Triathlon-Hochburg Roth stellte der Deutsche Jan Frodeno eine neue Weltbestzeit auf: 250.000 Zuschauer bejubelten seine Marke von 7:35:39 Stunden.