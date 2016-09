Classica 01:05 bis 02:55 Musik Staatskapelle Dresden - Antrittskonzert Christian Thielemann D 2012 Stereo 16:9 Merken Eine seltene Kombination wählte Christian Thielemann für sein Antrittskonzert als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle Dresden: Vor Anton Bruckners feierlicher Sinfonie Nr. 7 dirigiert er eine Auswahl an Sopranliedern von Hugo Wolf, für die Renée Fleming eine ideale Interpretin darstellt; Wolfs Mörike-Vertonung "Er ist's" darf natürlich nicht fehlen. Aus der Semperoper Dresden. Christian Thielemann, geboren am 1. April 1959 in Berlin, gehört zu den meistgefragten Dirigenten der Welt. Die Amerikanerin Renée Fleming zählt zu den führenden Sopranistinnen der internationalen Opernszene. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Renée Fleming (Sopran) Originaltitel: Staatskapelle Dresden - Antrittskonzert Christian Thielemann