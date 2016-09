Classica 23:40 bis 00:15 Musik Mozart, Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 A, D 1983 Stereo 16:9 Merken Gidon Kremer (Violine), Kim Kashkashian (Viola), Wiener Philharmoniker, Leitung: Nikolaus Harnoncourt. Diese Aufnahme entstand im Oktober 1983 im Wiener Musikvereinssaal. Nach Jahrzehnten der Auseinandersetzung mit der Musik des Barock wandte sich Nikolaus Harnoncourt in den 80er Jahren den Orchesterwerken Mozarts zu. Dabei stellte sich Harnoncourt gegen jenes Mozart-Bild, das weitgehend unser Musikverständnis prägte. Mozarts Musik sei "dramatisch, dynamisch, häufig direkt und in höchstem Maße emotional" (Harnoncourt). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Gidon Kremer (Violine), Kim Kashkashian (Viola) Originaltitel: Mozart, Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 Kamera: Hans Jura Musik: Wolfgang Amadeus Mozart