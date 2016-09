Spiegel Geschichte 09:15 bis 10:10 Dokumentation Amerika von oben West Virginia USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 34: John Denver besang die "Country Roads" von West Virginia und setzte dem US-Bundesstaat damit ein musikalisches Denkmal. West Virginia blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Der Staat spaltete sich im Bürgerkrieg von Virginia ab und schloss sich Präsident Lincoln und der Union an. Im Jahr 1851 ereignete sich in Harpers Ferry ein blutiges Geiseldrama, als Sklaverei-Gegner John Brown das dortige Waffenarsenal stürmte. Auch heute sorgt West Virginia für Schlagzeilen: Für den Steinkohle-Abbau werden in den Appalachen ganze Bergkuppen abgetragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Aerial America

