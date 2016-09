Sky Bundesliga 19:45 bis 22:00 Fußball Live Fußball: Bundesliga FC Schalke 04 - 1. FC Köln, 4. Spieltag D Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zwei Auswärtssiege waren in den Begegnungen der Kölner mit den Schalkern in der letzten Saison zu verzeichnen. 2014/2015 blieben alle Punkte in Köln und in der Saison davor erreichten wiederum die Gelsenkirchener zwei hohe Siege in der Bundesliga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie