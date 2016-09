Sky Krimi 19:10 bis 20:15 Krimi The Fall - Tod in Belfast Folge: 1 GB 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als ein Mordfall in Belfast nicht gelöst werden kann, schickt die London Metropolitan Police Detective Superintendent Stella Gibson (Gillian Anderson). Sie findet Ähnlichkeiten zu einem Fall, der 18 Monate zurückliegt, und ist bald überzeugt, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Doch ihre Vorgesetzten sind nicht ihrer Meinung. Das hat fatale Folgen. - Düstere Krimiserie mit "Akte X"-Star Gillian Anderson und "Fifty Shades of Grey"-Lover Jamie Dornan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gillian Anderson (Stella Gibson) Jamie Dornan (Paul Spector) John Lynch (Jim Burns) Bronagh Waugh (Sally Ann Spector) Niamh McGrady (Danielle Ferrington) Sarah Beattie (Olivia Spector) David Beattie (Liam Spector) Originaltitel: The Fall Regie: Jakob Verbruggen Drehbuch: Allan Cubitt Kamera: Ruairí O'Brien Musik: Keefus Ciancia, David Holmes Altersempfehlung: ab 16