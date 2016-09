Junkie Bob (Matt Dillon) und seine Freundin Dianne (Kelly Lynch) stehen am Abgrund der Gesellschaft. Ihre Drogen beschaffen sie sich, indem sie mit dem Pärchen Nadine und Rick Apotheken überfallen. Eines Tages stirbt Nadine an einer Überdosis. Bob entschließt sich daraufhin zu einer Entziehungskur. - Ohne erhobenen Zeigefinger inszeniert. In Google-Kalender eintragen