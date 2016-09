Sky Emotion 18:30 bis 20:15 Komödie Grow Up!? - Erwachsen werd' ich später USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Uni-Absolventin Megan (Keira Knightley) weiß auch mit 28 Jahren noch nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Sie lebt unmotiviert in den Tag hinein, bis ihr langjähriger Freund Anthony (Marc Webber) ihr einen Heiratsantrag macht. Prompt verfällt Megan in Panik und ergreift die Flucht. Bald trifft sie auf die 16-jährige Annika (Chloë Grace Moretz) und taucht bei ihr unter. Als sie deren attraktiven Vater Craig (Sam Rockwell) kennen lernt, wird die Lage kompliziert. - Sympathische Slacker-Komödie mit einem starken Ensemble rund um die bezaubernde Keira Knightley. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keira Knightley (Megan) Chloë Grace Moretz (Annika) Sam Rockwell (Craig) Kaitlyn Dever (Misty) Jeff Garlin (Ed) Ellie Kemper (Allison) Mark Webber (Anthony) Originaltitel: Laggies Regie: Lynn Shelton Drehbuch: Andrea Seigel Kamera: Benjamin Kasulke Musik: Benjamin Gibbard