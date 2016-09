Sky Emotion 12:55 bis 14:35 Drama Das Glück der großen Dinge USA 2012 Nach dem Roman von Henry James Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die sechsjährige Maisie (Onata Aprile) hat es nicht leicht: Mama Susanna (Julianne Moore) hängt ihrer Zeit als Rocksängerin nach und liebt Barkeeper Lincoln (Alexander Skarsgård). Papa Beale (Steve Coogan), ein an der Grenze zum finanziellen Ruin stehender Kunsthändler, begehrt das Kindermädchen. Maisie wird Opfer eines erbitterten Trennungskriegs und einer sich ständig ändernden Familiensituation. - Ein tief berührender Film über die Schwierigkeiten einer New Yorker Patchworkfamilie, mit einer herausragenden Kinderdarstellerin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianne Moore (Susanna) Alexander Skarsgård (Lincoln) Steve Coogan (Beale) Joanna Vanderham (Margo) Onata Aprile (Maisie) Sadie Rae Lee (Zoe) Jesse Stone Spadaccini (Martin) Originaltitel: What Maisie Knew Regie: Scott McGehee, David Siegel Drehbuch: Nancy Doyne, Carroll Cartwright Kamera: Giles Nuttgens Musik: Nick Urata Altersempfehlung: ab 12