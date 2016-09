Sky Emotion 05:25 bis 07:15 Drama Whiplash USA 2014 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der junge Jazz-Schlagzeuger Andrew (Miles Teller) träumt davon, der beste Drummer der Welt zu werden. Dafür übt er, bis die Hände bluten. An einer New Yorker Elite-Musikschule wird Lehrer und Bandleader Fletcher (J.K. Simmons) auf das Talent aufmerksam. Aber Fletcher ist nicht nur ein genialer Musiker, sondern auch ein cholerischer Tyrann, der mit Grausamkeit und Sadismus den Willen seiner Schüler testet. Andrew nimmt den Kampf auf. - Jazz als Actionfilm: das mitreißende Duell zweier Musikbesessener, überragend gespielt von Miles Teller und J.K. Simmons. Drei Oscars! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miles Teller (Andrew Neyman) J.K. Simmons (Terence Fletcher) Paul Reiser (Andrews Vater) Melissa Benoist (Nicole) Austin Stowell (Ryan) Nate Lang (Carl Tanner) Chris Mulkey (Onkel Frank) Originaltitel: Whiplash Regie: Damien Chazelle Drehbuch: Damien Chazelle Kamera: Sharone Meir Musik: Justin Hurwitz Altersempfehlung: ab 12

