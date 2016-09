Sky Action 00:55 bis 02:30 Actionfilm Second in Command USA, RUM 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sam Keenan (Jean-Claude Van Damme) wird als Sicherheitschef der amerikanischen Botschaft nach Moldawien berufen. Dort tobt gerade ein brutaler Bürgerkrieg. Als der moldawische Präsident in die US-Botschaft flüchtet, wird das Gebäude prompt vom schießwütigen Mob belagert. Während die Rebellen immer näher rücken, rüstet sich Keenan zum Kampf. - Martial-Arts-Ikone Jean-Claude Van Damme gewohnt schlagfertig und explosiv! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Sam Keenan) Julie Cox (Michelle Whitman) William Tapley (Frank Gaines) Alan McKenna (Capt. John Baldwin) Razaaq Adoti (GSgt. Earl "Gunny" Darnell) Velibor Topic (Anton Tavarov) Warren Derosa (Mike Shustec) Originaltitel: Second in Command Regie: Simon Fellows Drehbuch: Jonathan Bowers, David L. Corley, Jayson Rothwell Kamera: Douglas Milsome Musik: Mark Sayfritz Altersempfehlung: ab 16