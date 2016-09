Sky Action 21:15 bis 23:20 Actionfilm Stirb langsam 2 USA 1990 Nach dem Roman von Walter Wager 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Friedliche Weihnachten sind Cop McClane (Bruce Willis) nicht vergönnt. Pünktlich zum Fest bringen Terroristen den Flughafen von Washington unter ihre Kontrolle. Sie wollen den südamerikanischen Drogenboss Esperanza freipressen. Während sie zur Machtdemonstration eine Passagiermaschine am Boden zerschellen lassen, nimmt McClane den Kampf im Alleingang auf. - Pyrotechnik, Stunts, Tricks - und Bruce Willis in der Rolle seines Lebens als sprücheklopfender Einzelkämpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Lt. John McClane) Bonnie Bedelia (Holly McClane) William Atherton (Richard Thornburg) Reginald VelJohnson (Sgt. Al Powell) Franco Nero (Gen. Ramon Esperanza) William Sadler (Col. Stuart) John Amos (Maj. Grant) Originaltitel: Die Hard 2 Regie: Renny Harlin Drehbuch: Steven E. de Souza, Doug Richardson Kamera: Oliver Wood Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16