Sky Action 16:55 bis 19:35 Fantasyfilm Avatar - Aufbruch nach Pandora USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV Mit einem durch Willenskraft gesteuerten Zweitkörper soll der gelähmte Ex-Soldat Jake (Sam Worthington) den paradiesischen Planeten Pandora erkunden. Dort verliebt er sich in die Eingeborene Neytiri (Zoe Saldana). Doch die Idylle ist bedroht: Die Menschen zerstören Pandoras Natur für Rohstoffe. In der bevorstehenden Schlacht muss sich Jake entscheiden, auf welcher Seite er steht. - James Camerons Sci-Fi-Megahit: grandiose Action, verblüffende virtuelle Welten und eine intergalaktische Lovestory. 3 Oscars. Schauspieler: Sam Worthington (Jake Sully) Zoe Saldana (Neytiri) Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine) Stephen Lang (Colonel Miles Quaritch) Michelle Rodriguez (Trudy Chacon) Giovanni Ribisi (Parker Selfridge) Joel David Moore (Norm Spellman) Originaltitel: Avatar Regie: James Cameron Drehbuch: James Cameron Kamera: Mauro Fiore Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 12