Sky Action 11:20 bis 13:00 Actionfilm Skin Trade USA, CDN, THAI 2014 Stereo 16:9 HDTV Der New Yorker Cop Nick (Dolph Lundgren) zahlt für seine Ermittlungen gegen die russische Menschenhändler-Mafia einen tödlichen Preis: Gangsterboss Viktor Dragovic (Ron Perlman) killt Nicks Frau und Tochter. Er selbst entkommt dem Mordanschlag - und folgt Dragovic bis nach Bangkok, um Rache zu üben und die widerlichen Geschäfte der Bande zu beenden. Schlagkräftige Hilfe erhält er dort von Polizist Tony Vitayakui (Tony Jaa). - Dolph Lundgren in einem grimmigen Rache-Actionthriller, topbesetzt mit großen Namen des Knochenbrecher-Genres. Schauspieler: Dolph Lundgren (Nick Cassidy) Tony Jaa (Tony Vitayakul) Ron Perlman (Viktor Dragovic) Peter Weller (Costello) Michael Jai White (Reed) Celina Jade (Min) Mike Dopud (Goran) Originaltitel: Skin Trade Regie: Ekachai Uekrongtham Drehbuch: Dolph Lundgren, Steven Elder, Gabriel Dowrick Kamera: Ben Nott Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 16