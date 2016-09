Sky Cinema Hits 18:25 bis 20:15 Komödie So was wie Liebe USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Biederman Oliver (Ashton Kutcher) und Punkgirlie Emily (Amanda Peet) kommen sich in einer Flugzeugtoilette näher. Die Blitzaffäre ist für beide schnell vergessen, doch drei Jahre später meldet sich Emily überraschend wieder. Erneut kommt es zum kurzen Abenteuer, erneut verliert man sich danach aus den Augen. Doch das Schicksal bleibt hartnäckig, und so laufen sich Emily und Oliver alle Jahre wieder über den Weg. - Witzige "Harry und Sally"-Variante mit starken Darstellern und frechen Gags. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ashton Kutcher (Oliver Martin) Amanda Peet (Emily Friehl) Kathryn Hahn (Michelle) Kal Penn (Jeeter) Ali Larter (Gina) Taryn Manning (Ellen Martin) Gabriel Mann (Peter) Originaltitel: A Lot Like Love Regie: Nigel Cole Drehbuch: Colin Patrick Lynch Kamera: John de Borman Musik: Alex Wurman