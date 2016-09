Der mürrische Veteran Vincent (Bill Murray) ist nicht gerade begeistert, als der zwölfjährige Oliver (Jaeden Lieberher) mit seiner Mutter Maggie (Melissa McCarthy) im Haus nebenan einzieht. Eigentlich will er nur seine Rente mit reichlich Drinks im Liegestuhl genießen und fühlt sich deshalb belästigt, als Maggie ihn bittet, auf ihren Sohn aufzupassen. Aber dann lässt Vincent dem Jungen eine ganz eigene Erziehung angedeihen, bei der Kneipenbesuche und Pferderennen eine wichtige Rolle spielen. - Paraderolle für Bill Murray: Ein kauziger Faulenzer blüht in der Rolle des väterlichen Freundes für einen Nachbarsjungen auf. In Google-Kalender eintragen