Bei einem Bombenanschlag in London kommen mehrere Mitarbeiter der US-Botschaft ums Leben. Kate (Milla Jovovich), die bei ihrer Arbeit in der Botschaft unlängst auf mysteriöse Vorgänge in der Visumsabteilung stieß, wird zur Hauptverdächtigen für das Attentat und muss fliehen. Der britische Geheimdienst und ein Auftragskiller (Pierce Brosnan) jagen sie durch London, während Kate ihre Unschuld beweisen und ein weiteres Attentat verhindern muss. - "V wie Vendetta"-Regisseur James McTeigue serviert einen atemlosen Agententhriller mit starker Starpower.